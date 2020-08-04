التعليم تنفي وجود خطأ في رصد درجات اللغة العربية

بالإشارة إلى ما تم نشره اليوم الثلاثاء، على العديد من المواقع بشأن وجود خطأ في رصد درجات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 .

تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه لا صحة لما نسب إلى الوزارة بشأن وجود أخطاء في عملية رصد ومراجعة درجات الطلاب بالمرحلة الثانوية وخاصةً مادة اللغة العربية وأن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة، إنما هو مجرد حدوث جبر للكسور للقيمة الأعلى في درجات مادة اللغة العربية نتيجة لعدم تهيئة نسخه البيانات التي تم تسليمها إلى المواقع، علماً أنه على الفور تم التنسيق مع إدارة هذه المواقع لتسليمهم نسخة من النتيجة بعد التهيئة والتأكد من نسخها بشكل سليم، و ذلك لاتخاذ اللازم وسرعه النشر.

كما تؤكد الوزارة لجميع أبنائنا الطلاب والسادة أولياء الأمور أنه قد تم نشر نتيجة الطلاب على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتزامن مع إعلان النتيجة على المواقع.

وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسائل الإعلام بمراجعه الوزارة قبل نشر أي تصريحات من شأنها إثارة حفيظة أولياء الأمور.