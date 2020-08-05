صور.. إتمام الصلح بين قبيلتي الدبابسة وعلوش بمطروح

نجحت لجنة المساعدة الحميدة من عواقل قبائل مطروح في إجراء الصلح بين قبيلة الدبابسة وقبيلة علوش بمطروح، وإنهاء الخلاف بينهما بعد عدة جلسات من تقريب وجهات النظر حتى تكلل بإصلاح ذات البين على خلفية مشاجرة نتج عنها حدوث إصابات.

وقال العمدة فرحات الدبوسى، عمدة قبيلة الدبابسة بمطروح، إن أفراد القبيلتين ضربوا المثل الثلاثاء، في العفو والتسامح والصفح لوجه الله تعالى مع أبناء العم قبيلة علوش، في الخلاف الذى وقع بينهما.

وأضاف أن الأحداث تعود فى هذه المشكلة يوم عيد الأضحى منذ أيام قليلة، حيث وقعت مشاجرة بين الطرفين، ونتج عنها عدة إصابات وتعديات، وتدخلت لجنة المساعى الحميدة لتقريب وجهات النظر وحل هذه المشكلة حتى وقفنا الله إلى الحل والوصول للتصالح، وسامحت وعفت قبيلة الدبابسة إخوانهم وأبناء العم قبيلة "علوش" فى "الكباره" التى قدرت 100 ألف جنيه، وتم لم الشمل على وجبة غداء قبلى الطريق دائرى بمدينة مرسى مطروح، بمنزل الحاج محيقن الدبوسى وبحضورنا قبيلة الدبابسه وعلوش وعائلة أسباق، وبحضور لجنة المساعى الحميدة، والمكونة من عدة قبائل منها "الحفيان، وجبر، والعوامة، والجبيهات، والأفراد".

وأشار إلى أن قبيلة الدبابسة مع قبيلة علوش أبناء عمومة يجمعنا ويربطنا الدين وصلة الرحم وحسن الجوار، وكل الشكر والتقدير إلى لجنة المساعى الحميدة لتذليل جميع العقبات، حتى وصلنا إلى هذا الصلح المبارك، ونتوجه بالشكر لكل من سعى ولو بكلمة فى تقريب وجهات النظر لإتمام هذا الصلح، وجعل هذا العمل فى ميزان حسناتهم جميعا، وجعلنا الله وإياكم دائما مفاتيح للخير مغاليق للشر.