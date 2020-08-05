في نقاط.. تعرف على كليات جامعات "الملك سلمان والجلالة والعلمين"

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل شهادات الثانوية العامة وأوائل شهادات الثانوية الفنية للالتحاق والدراسة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة للعام الدراسي المقبل، على أن يتحمل صندوق تحيا مصر تمويل تكاليف تلك المنح.

وفي النقاط التالية تستعرض "الوطن"، الكليات المقرر إنشاؤها بتلك الجامعات:

ـ جامعة الملك سلمان

* كلية العلوم الإدارية

*كلية الزراعات الصحراوية

*كلية الألسن و اللغات التطبيقية

*كلية السياحة و الضيافة

* كلية العمارة والعمران

*كلية التمريض

*كلية الطب البشري

*كلية الصيدلة

*كلية الصناعات التكنولوجية

*كلية الهندسة

*كلية العلوم

*كلية علوم المجتمع

- جامعة العلمين الدولية

* كلية إدارة الأعمال

*كلية الدراسات العليا

* كلية الصيدلة

*كلية طب الفم والأسنان

*كلية الطب البشري

*كلية العلوم

*كلية الحاسبات والمعلومات

*كلية الهندسة

*كلية الفنون و التصميم

*كلية السياحة والضيافة

*كلية الدراسات الافريقية

*كلية الدراسات القانونية

*كلية إدارة الأعمال

- جامعة الجلالة

*كلية الهندسة

*كلية طب الاسنان

* كلية الطب

* كلية الفنون

* برنامج الإنتاج الإعلامي

* برنامج العلوم الإدارية

*برامج العلوم الاجتماعية والإنسانية

* برامج الغذاء والصناعات الغذائية

* كلية العلوم

* برنامج العمارة

* كلية التمريض

* كلية العلوم الصحية التطبيقية

* كلية العلاج الطبيعي

* كلية الصيدلة

* كلية علوم هندسة الحاسب