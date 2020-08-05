من أجل التريند.. شاب ينتحل صفة طالب ثانوي حصل على مجموع 1%: "كنت بهزر"

حالة من الجدل والسخرية أثارها منشور أحد الشباب عبر موقع التواصل الاجتماعي، أفاد بأنه حصل على مجموع ضئيل في الثانوية العامة، من أجل كسب تعاطف وسخرية أصدقائه ما يجعل التفاعل على المنشور كبيرا.

عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2020، أمس، نشر شاب يُدعى أحمد ربيع، صورة لبيان درجات باسمه، يفيد بأنه حصل على مجموع 4 درجات، بنسبة مئوية 1%، وعلق عليها، "اللي طب أو هندسة واقفه معاه على 1% يكلمني أدهوله"، وهو ما أثار سخرية رواد السوشيال ميديا.

"الوطن" تواصلت مع الشاب لمعرفة تفاصيل النتيجة وأسباب إخفاقه وعدم تحقيقه لمجموع النجاح كحد أدنى، لتكتشف أنها صورة مزيفة، صممها الشاب لكسب بعض الإعجابات والتعليقات، ولا بأس من بعض المشاركات.

وكشف "ربيع" عن هويته في حديثه لـ"الوطن"، بأنه درس في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وتخرج في العام الحالي، وفعل ذلك حبًا في الضحك وركوب التريند من خلال المنشور، "كنت بهزر وعملتها للتسلية".

عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قامو بالتعليق على منشور الشاب العشريني، يلومونه بطريقه كوميدية على ما جناه من استهتاره في المذاكرة، دون أن يعوا حقيقة الأمر، فضلًا عن آخرين وصفحات شاركوا نشر صورة النتيجة، على أنها حقيقية كمادة للكوميكس.

وتنشر "الوطن" عبر موقعها الإلكتروني نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس، بعدما اعتمدها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في مؤتمر صحفي أمس