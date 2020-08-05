"مستقبل وطن" بأسوان ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم مرشحي الحزب

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن، في قسم ثان بمدينة أسوان، مساء أمس، مؤتمرا جماهيريا في منطقة كيما لدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسوان، بحضور النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة أسوان، وقيادات الحزب بأمانة قسم ثان أسوان، وتناول المؤتمر شرح البرنامج الانتخابي لمرشحي الحزب في انتخابات الشيوخ وهما مجد الدين حسيبو ومحمد الأنور الشريف.

وقال النائب حسن سيد خليل، إن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية في السلطة التشريعية التي من خلالها ستوضع الدراسات والأبحاث للوصول إلى قوانين تستجيب لواقع حال مجتمعنا وتحقق مطالب جموع الشعب، حيث إن أغلب القوانين القائمة غير ملائمة لواقعنا الحالي من قوانين فى البناء والأحوال الشخصية والتعليم.

وأوضح انه من اجل ذلك لابد أن يكون عضو مجلس الشيوخ متمتعا بالخبرة والحنكة السياسية والانتماء الكلى للدولة. والإلمام الكامل بظروف الوطن والمواطنين والرغبة في تحقيق المصلحة العامة .

وأشار إلى أن المواطنين المصريين هم من يملكون حق التغيير وهم الذين سيساعدون في بناء دولة مصرية قويه لتكون مصر كما كانت من قديم العهد مهد الحضارات، لذا يجب التوجه بأعداد كبيرة إلى صناديق الانتخاب من أجل اختيار أفضل المرشحين في انتخابات الشيوخ التي تجري يومي 11 و12 اغسطس الحالي.

يذكر أن المرشحين الـ12 في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بأسوان يتنافسون على مقعدين فردي هم " مجدى حسيبو من مدينة إدفو مرشح حزبى " مستقبل وطن" ، و محمد الأنور سليمان من مدينة دراو مرشح حزبى " مستقبل وطن"، و ياسر عبد الحميد عوض من مدينة إدفو "مستقل" ، و منصور محمد منصور السلواوي من مدينة دراو "مستقل"، وحسن أمين محمد الشقطي من مدينة إدفو مرشح حزبى عن "المؤتمر"، وناصر مصطفى حسين "عطاي" من مدينة أسوان مرشح حزبي عن "الجيل الديمقراطي"، و جرجس أميل طباب من مدينة أسوان "مستقل"، ومحمود كامل السايح من مدينة أسوان "مستقل" ، والحسينى أحمد إبراهيم من مدينة أسوان "مستقل"، وعبد الفتاح عبيدان قاسم "مستقل" من مركز إدفو، ومحمد بدرى ضوى معوض مستقل من مركز ومدينة إدفو، واللواء مصطفى جمعة مهدي "مستقل" من مدينة أسوان".