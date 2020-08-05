حوار مفتوح وزيارات ومنشورات.. استعدادات مرشحي الشيوخ للانتخابات

تنظم أمانة الثقافة والفنون والرياضة بحزب مستقبل وطن بأسيوط، اليوم، بالتعاون مع أمانتي الشؤون القانونية والشباب بنادي البلدية المؤتمر الشبابي تحت عنوان "قوتنا في شبابنا"، حوار مفتوح مع الشباب حول مجلس الشيوخ بحضورمرشحي الحزب على النظام الفردي والقائمة الوطنية والمهندس ياسر عمر أمين عام الحزب بأسيوط والدكتور ناصر عثمان أمين الشؤون القانونية والدكتورة أسماء عبدالرحمن أمين الثقافة والفنون والرياضة وأحمد حسام منياوي أمين الشباب.

وقال المهندس ياسر عمر أمين عام الحزب ووكيل لجنة الخطة والموازنة، إن المؤتمر سوف يسهم بشكل فعال في القضاء على عزوف الشباب في المشاركة السياسية وبناء الوطن خاصة لما للشباب من امتيازات في تلك الاستحقاقات، مؤكدا أن الشباب هم قوة المجتمع الحقيقية، مشيرا إلى أن مرشحي الحزب على المقاعد الفردية هم مجدي سليم رقم واحد ورمز "الكتاب"، وعصام بركات رقم 2 ورمزه "الأباجورة"، وحمادة قرشي رقم 3 ورمزه "القلم"، ومصطفى الكحيلي رقم 4 ورمزه "السنبلة". بالإضافة للقائمة الوطنية من أجل مصر وهم الدكتور علي مهران وهند جوزيف ومصطفى محمد سالمان عن حزب مستقبل وطن ومحمد فهمي صالح عن حزب الشعب الجمهوري ورمزهم "كليوبترا"، مشددا على ضرورة اختيار 4 بالإضافة للقائمة.

وأضاف الدكتور ناصر عثمان عميد كلية الحقوق جامعة سوهاج، أنه سوف يقوم بعرض نبذه عن تطور مجلس الشيوخ والقوانين المنظمه له واختصاصاته وكيفية التصويت والإجابة على الأسئلة المطروحة من الشباب.

وقالت الدكتورة أسماء عبدالرحمن أمين لجنة الثقافة، إن المؤتمر يحاضر فيه الدكتور ناصر عثمان وكيل كلية الحقوق جامعة أسيوط وأمين لجنة الشؤون القانونية ويحضره أكثر من مائة شاب من مراكز وقرى محافظة أسيوط، وذلك بهدف تحفيز الشباب على المشاركة في العملية الانتخابية وعدم العزوف وتعزيز الانتماء لدى الشباب وزيادة وعي وإدراك الشباب حول مجلس الشبوخ، من خلال الإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم، كما يهدف أيضا على التعرف على من يمثلونهم من المرشحين.

مرشح مستقل يزور أحياء العريش للالتقاء بعواقلها

أجرى المرشح المستقل عبد الكريم بدوي، زيارة لأحياء العريش للالتقاء بعواقلها، حيث أخذ عهود من وجهاء العائلات بدعمه بصفته مرشح العريش الأقوى على الساحة.

فيما أعلن عدد من شيوخ وعائلات العريش، دعمهم الكامل لمرشح العريش باعتباره مرشح المدينة بأكملها.

ودعا عدد من أنصار بدوي إلى الالتفاف حول مرشح واحد من المدينة ليتمكن من الفوز بالمقعد، داعين الجميع إلى العمل على دعمه معنويا.

وأكد وجهاء العريش، أن الغالبية تدعم مرشح المدينة عبد الكريم بدوي الذي ينافس سالم العكش مرشح حزب مستقبل وطن.

"حماة وطن" يدعم مرشحيه بأسيوط

يواصل حزب حماة الوطن، سعيه لدعم مرشحي الحزب بتنظيم مؤتمرات بمختلف أرجاء محافظة أسيوط، وذلك بتنظيم لقاء جماهيري حاشد بقرية النوارة التابعة لمركز البداري في محافظة أسيوط، وذلك لدعم مرشحي الفردي عن الدائرة.

ودعا النائب مرتضى العربي أمين الحزب بأسيوط، الناخبين إلى عدم الانسياق وراء ممن يريدون فرض سيطرة على رأي الناخبين كما دعا العربي إلى معرفة ملف المرشحين والسيرة الذاتية لهم لحسن الاختيار وعرف العربي مرشحين الحزب، وهم كلا من: هاني سعد راضي، أيمن عيد طه، شوقي الغطريفي رم، وحامد فوزي.

60 مرشحا يتنافسون على 6 مقاعد فردية في القليوبية

بدأت معركة انتخابات مجلس الشيوخ في القليوبية، وسط منافسة بين 60 مرشحا على 6 مقاعد فردية، مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الأسبوع المقبل وقبيل نهاية مرحلة الدعاية الانتخابية وبدء الصمت ظهر السبت المقبل، حيث كثف المرشحون من إطلاق الرسائل التي تدعو الناخبين للخروج للتصويت من خلال الجولات الميدانية والمسيرات وبث فيديوهات لأهالي الدوائر من خلال حملاتهم لدعوتهم للمشاركة وتأييدهم.

وأطلق حزب مستقبل وطن بالقليوبية، ومرشحيه ممثلي ائتلاف الأحزاب الوطنية والذي يضم 5 مرشحين من الحزب، وأبوسريع غمام مرشح الشعب الجمهوري رقم 6 رمز الصاروخ، حملة لدعوة الناخبين للخروج والمشاركة.

وقال الكاتب الصحفي أبوسريع إمام مرشح ائتلاف الأحزاب الوطنية، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات للائتلاف لمتابعة الحشد وحث المواطنين على الخروج للتصويت.

وطالب إمام، الناخبين بالتدقيق واختيار مرشح يملك الخبرة والكفاءة والقدرة على المشاركة في التشريعات التي تمس حياة المواطن.

وقال سمير البيومي مرشح الائتلاف رقم 2 رمز الكتاب، إن المشاركة في التصويت واجب وطني لاستكمال الاستحقاقات السياسية والوقوف خلف القيادة السياسية لمحاربة أعداء الوطن واستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي وأن الناخب عليه اختيار 6 مرشحين.

فيما أطلقت دعاء سلام المرشحة عن حزب المؤتمر رمز المركب حملة على مواقع التواصل الاجتماعي "انزل وشارك" لدعوة الناخبين للخروج للتصويت بصرف النظر عن اختيار مرشح بعينه.

شباب "مستقبل وطن" بالدقهلية يوزعون المنشورات التعريفية لمرشحيهم

شارك شباب وفتيات أمانة العلاقات العامة بحزب "مستقبل وطن" بالدقهلية، في توزيع منشورات تعريفية بمرشحي مجلس الشيوخ وكيفية انتخاب المرشحين وضرورة انتخاب 6 من مرشحي الفردي ليكون الصوت صحيحا.

ودعا المشاركون في الحملة لانتخاب مرشحي القائمة الوطنية لدعم مصر، وذلك تحت رعاية النائب محمد المرشدي أمين الحزب والنائب هشام الحصري الأمين المساعد ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب.

وقالت بريجيت أنطون، أمين العلاقات العامة، ان شباب الأمانة في جميع المراكز يقومون بتوزيع المنشورات التعريفية بمرشحي مجلس الشيوخ وفي المنصورة قاموا بتوزيعها أمام الأندية و قد قاموا بتوعية المواطنين على أهمية انتخابات مجلس الشيوخ و كيفية التصويت.

وانتشر المشاركون أمام نادي جزيرة الورد، ونادي الحوار الرياضي، ووزعوا الدعاية علي المترددين عليهما.

تحركات بين المستقلين والأحزاب للتحالف بالغربية في انتخابات الشيوخ

تشهد مدن ومراكز محافظة الغربية تحركات كبيرة وواسعة من قبل المرشحين على مقاعد النظام الفردي في مجلس الشيوخ، وذلك لشرح رؤيتهم المستقبلية للناخبين وحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية ودعمهم.

وعملت "الوطن" من مصادرها، عن سعى العديد من المرشحين المستقلين لعمل تحالفات وتكتلات فيما بينهم للقدرة على المنافسة والوصول الى مقاعد مجلس الشيوخ خاصة في ظل الصراع الكبير مع مرشحي مستقبل وطن، ومن بين المرشحين الذين أصبحوا هدف للتحالف معهم، أحمد الجعبري، ابن قرية سجين، أحد أكبر قرى المحافظة كتلة تصويتية بنحو 32 ألف صوت انتخابي، كونه هو المرشح الوحيد في القرية وأيضا في مركز قطور والبالغ فيه عدد الناخبين 260 ألف صوت.

وأكدت المصادر، أن "الجعبري" التقى بعدد من المرشحين منهم مرشح أحد الأحزاب المرشحة، وأيضا 3 مرشحين مستقلين بهدف العمل والتنسيق فيما بينهم لخوض ماراثون الانتخابات معا.

كما تشهد مدينة ومركز طنطا، صراعا شرسا بين 11 مرشحا، منهم 7 في مدينة طنطا، و4 في مركز طنطا، وهم أكثر من ثلث قائمة مرشحين المقاعد الفردية، ويسعى كل مرشح في مدينة "شيخ العرب" أو مركز طنطا، إلى الخروج خارج المدينة والمركز وعمل دعاية انتخابية في المراكز الأخرى وخاصة التي يتواجد فيها مرشح واحد، مثل قطور، والسنطة وأيضا الخالية من المرشحين مثل سمنود وكفر الزيات، والسبب في ذلك كثرة المرشحين داخل المدينة والمركز والخوف من الضرر الذى قد يلحق بكل مرشح من ظاهرة تفتت الأصوات التي أصبحت أمر أكيد، وعمل مؤخرا حزب مستقبل وطن على تنظيم أكثر من مؤتمر انتخابي خارج مدينة طنطا، وأيضا مرشحين مستقلين قاموا بتنظيم جولات ومؤتمرات في مراكز زفتى والسنطة وكفر الزيات، إلى جانب وجود سيارات تجوب شوارع تلك المراكز على مدار الساعة تدعو الناخبين للنزول ودعمهم.