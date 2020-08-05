مصادر: خسائر رحلات الطيران بين "القاهرة والكويت" قدرت بـ100 مليون جنيه

كشفت مصادر مطلعة بالشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أن قرار وقف الرحلات بين "القاهرة والكويت" في الاتجاهين، بسبب الإجراءات الصحية، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تسبب في زيادة حجم خسائر شركات الطيران، بنحو 100 مليون جنيها في الشهر، مشيرة إلى أنه كان من المقرر، أن تسيير الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، وحدها 15 رحلة أسبوعية باتجاه الكويت، وهي رحلات "ذهاب وإياب" بواقع 30 رحلة أسبوعية، أي نحو 120 رحلة شهرية في الاتجاهين، لنقل نحو 20 ألف راكب تقريبا، وتصل إيرادات التذاكر في الشهر لنحو 80 مليون جنيها في الاتجاهين، أي نحو 40 إلى 50 مليون جنيها في رحلات الذهاب فقط لشركة واحدة، وهذا بخلاف إيرادات الخدمات المقدمة في الجانبين، مع توقف النسب التي يحصل عليها الوكلاء وشركات الحجز في البلدين.

وقدر حجم التذاكر الملغاة، في رحلات الذهاب فقط، بنحو 100 مليون جنيها للشركات المتعاملة مع هذا الخط شهريا.

وكشفت المصادر، أن المعامل التي تقدم خدماتها الطبية للمسافرين فقدت هي الأخرى نحو 60 مليون جنيها، هي قيمة تحليل "pcr" لنحو 10 آلاف راكب في الشهر الأول فقط.

كانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران أعلنت تسيير رحلاتها المنتظمة إلى الكويت مطلع أغسطس الجاري. وكانت سلطة الطيران المدني بدولة الكويت أعلنت تعليق جميع رحلاتها المجدولة والمنتظمة إلى 31 دولة بينها مصر.