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محمود مسلم

ضبط 5 انتحلوا صفة ضباط شرطة للنصب على المواطنين

كتب:

الوطن
10:52 ص | الأربعاء 05 أغسطس 2020
المتهمين

المتهمين

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين، بأنّه حال تواجده أعلى الطريق الدائري بدائرة القسم وبحوزته مبلغ مالي، استوقفه مجموعة من الأشخاص ادعوا أنّهم رجال شرطة، واصطحبوه داخل سيارة ميكروباص وفتشوه، وعقب نزوله من السيارة اكتشف استبدالهم المبلغ المالي المشار إليه بكميه من الورق في حجم العملات الورقية، ولاذوا بالفرار.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتحديد مرتكبيها (5 أشخاص "3 منهم لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية).

وبتقنين الإجراءات جرى ضبطهم، حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم (مبلغ مالي من متحصلات الواقعة، طبنجة صوت، محموعة من الورق في حجم العملات الورقية).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في سرقات متعلقات المواطنين من خلال انتحال صفة رجال الشرطة، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المستولى عليه على متعلقاتهم الشخصية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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