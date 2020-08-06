شروط عملية إحلال وتجديد شبكات مياه ري الحدائق بوادي كركر

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان على صفحتها الرسمية عن طرح عملية لإحلال وتجديد شبكات مياه ري الحدائق وعمل مسطحات خضراء بقرى وادي كركر في مناقصة محلية لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

وتنشر "الوطن" بعض المعلومات عن العملية.

· اسم العملية: احلال وتجديد شبكات مياه ري الحدائق وعمل مسطحات خضراء بقرى وادي كركر.

· تاريخ الجلسة: 16/8/200

· قيمة التامين : 5500 جنيه.

· ثمن كراسة الشروط: 300 جنيه.

وعن شروط دخول العملية كالآتي:

١- التقدم بطلب شراء كراسة الشروط والمواصفات.

٢- تقدم العطاءات بنظام المظروفين الفني والمالي.

٣- اخر موعد لتقديم العطاءات في موع غايته في تمام الساعة 12 ظهر اليوم المحدد للعملية.

٤- يعتبر كراسة الشروط والقانون رقم 182 لسنة 2018 مكملا لهذا الاعلان.

5- تخضع هذه العملية لاحكام القانون رقم 182لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.