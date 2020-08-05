فيديو.. انتشال شخص حي من تحت الأنقاض في بيروت

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفرحة إنقاذ جريح من ضحايا إنفجار بيروت الضخم الذي وقع، أمس، ظل تحت الأنقاض من أمس حتى اليوم.

الله أكبر !!

فرحة انقاذ جريح صرلو من مبارح تحت الردم و كم مفقود بعد في من هالكارثة #انفجار_المرفأ pic.twitter.com/yHCS7LGV5M — Jamal Chaiito (@JamalChaiito1) August 5, 2020

وظهر في الفيديو الشاب وقت إخراجه من قبل قوات الإنقاذ وسط فرحة من المتواجدين بموقع الإنقاذ وتصوير ممن شهدوا الحدث بالهواتف المحمولة.

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها، ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.

وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن انفجار بيروت الضخم سبب وفاة 100 شخص وعدد كبير من المفقودين وأكثر من 4 آلاف جريح من جراء انفجار بيروت.

وأصيبت الفنانة نادين نسيب نجيم، بإصابات بالغة جراء الانفجار، وتم نقلها إلى المستشفى وإجراءها عملية جراحية استغرقت 6 ساعات، فضلًا عن إصابة زوجة الفنان رامي عياش، بإصابات بسبب الانفجار، وتهشم وتحطم عدد من منازل الفنانين اللبنانيين منهم اليسا، راغب علامة، وائل جسار، جاد شويري، دومينيك حوراني.