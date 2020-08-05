بين الأضرار النفسية والخسائر المادية.. فنانو لبنان يطمئنون جمهورهم

"العناية الإلهية أنقذتني"، و"دعواتكم بالشفاء"، جاءت تعليقات عدد من الفنانين اللبنانيين، على خلفية انفجار بيروت الذي وقع الثلاثاء، وخلّف وراءه عدد من الضحايا والمصابين، خصوصًا وأن غالبيتهم تقع منازلهم في محيط الانفجار.

"الوطن" تستعرض ما قاله عدد من فناني لبنان، وما تعرضوا له جراء انفجار بيروت.

أروى

"لولا القدر.. كان ممكن أكون عند الانفجار"، عبارة قالتها الفنانة أروى، بعد رصدها حجم الأضرار التي لحقت ببيروت، إثر الانفجار، وتنقلها بسيارتها بمحيط الحادث، لتُبرز حجم الضرر.

ونشرت "أروى" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مقطع فيديو وهي تتجول بسيارتها في محيط الحادث، مُعلقة عليها قائلة: "تصويري من سيارتي لولا القدر وصديقتي تمسكت فيا كان ممكن كون عند الانفجار.. الحمد لله على كل شيء وأشكركم على دعواتكم و اطمئنانكم عليّا".

هيفاء

"بيتي جنب الانفجار، ادعو لربة منزلي بالشفا"، عبارات طمأنت بها الفنانة هيفاء وهبي، متابعيها على موقع انستجرام، بعد الانفجار، ونشرها صور تظهر تهشم منزلها، مصحوبة بتعليقها "نحن كلنا بخير، بيتي جنب الانفجار، ادعو لربة بيتي روبي بالشفا، انصابت برأسها وعينيها ونقلت للمستشفى".

راغب

"أنا وأسرتي بخير، ونحمد الله على سلامتنا رغم الأضرار الجسيمة بالمنزل"، بهذه الكلمات طمأن الفنان راغب علامة، من خلال تصريحاته لـ"الوطن" جمهوره ومحبيه، بعد تحطم منزله جراء الانفجار.

جسار

وبعد تعرض منزله للضرر، جراء الانفجار، طمأن الفنان اللبناني وائل جسار، جمهوره على حالته الصحية، من خلال "الوطن"، قائلًا: "أنا بخير وأسرتي في أحسن حال، ربما تضرر المنزل بعض الضرر نتيجة الانفجار القوي، دعواتكم كمصريين لبيروت أن تعود سالمة".

شويري

نشر المخرج جاد شويري، صور توضح حجم الضرر الذي أصاب منزله جراء الانفجار، عبر حسابه على انستجرام، وقوله "كنت هموت، أنا بأمان إلى حد ما، ولا أستطيع الوصول إلى الجميع للاطمئنان عليهم.. الدم هنا في كل مكان في شوارع الأشرفية، ناس مصابون في كل مكان، إن لم يموتوا بعد، يبدو وكأنها نهاية العالم".

إليسا

"انفدت بل الحديد والممتلكات، بس مين بيرجع اللي راحوا؟ مين برجعلنا بيروت؟"، كلمات حزينة كتبتها الفنانة إليسا، عبر حسابها على تويتر، بعد نشرها صور لمنزلها الذي تهشم أجزاء منه وتحطمت أركانه جراء انفجار بيروت.

نادين

تعرضت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، لإصابات بالغة جراء انفجار بيروت، خلال تواجدها بالمنزل، وأجرت عملية جراحية داخل إحدى مستشفيات لبنان، استمرت نحو 6 ساعات.

وروت "نادين"، تفاصيل الحادث، "كنت قاعدة جنب الشباك عم شوف تلفزيون تتخيلوا شو صار فيني ؟"، مضيفة: بشكر ربي أولًا، رجع خلقني وأعطاني عمر جديد، الانفجار كان قريب والمنظر مش متل الحكي فعلًا، يلي بيفوت على بيت وبيشوف الدم وين ما كان وكل شي مكسر ما بيقول إنّه بعدنا عايشين، الحمدالله ألف مرة عطاني القوة أنزل 22 طابق حافية مغطسة بالدم تقدر خلص حالي، الناس كلها مدممة جرحى قتلى سيارات مكسرة ناس عم تصرخ وتبكي.

وتابعت: وقفت سيارة قلتله دخيلك ساعدني كان ابن حلال وصلني على أول مشفى، رفضوا يستقبلوني لأنه كانت مكدسة بالجرحى، رجع أخدني على مشفى المشرق أسعفوني وخضعت لعملية 6 ساعات، لأنه نص وجهي وجسمي مدمم بس يلي شفته على الأرض صعب كتير ينوصف فعلًا، وكأنه قنبلة نووية، شكرًا يا رب إنك حميتني وحمدا لله ولادي بخير وسلامة ما كانوا بالبيت، بشكر الله كل لحظة ويارب ترحم الموتى وتشفي الجرحى.

عياش

أُصيبت مصممة الأزياء داليدا، زوجة المطرب رامي عياش، في الانفجار الذي وقع ببيروت.. وطمأن "عياش"، جمهوره على صحة زوجته، عبر حسابه على تويتر، "جروحها توزعت بين جبينها وأنفها يديها وقدمها، ولكن الحمد الله على كل شيء، مصيبة وخسارة غيرنا أكبر من شوية جروح".

وأضاف "عياش"، قائلًا: "أطفال مقطوعة أجزائها وناس عم تسبح بدمها صار بالنا بالمساعدة أكتر من حالنا، مشاهد ما كنا حابين ولادنا يشوفوها، الله يشفي كل جريح ويرحم كل اللي فارقونا، بدنا نعيش بسلام لأن تعبنا خلاص".

دومينيك

الفنانة دومينيك حوراني، قالت إنها نجت هي وأسرتها من هذا حادث الانفجار بأعجوبة وأنهم جميعًا بخير، رغم إصابتهم ببعض الجروح، ونُقلوا على إثرها للمستشفى لعمل الإجراءات الطبية اللازمة وبعض الإسعافات الأولية.

وقالت "دومينيك": "كنا نمكث داخل منزلنا ومن قوة الانفجار، سقطت بعض الزجاجات عليّ أنا وابنتي وكان ممكن نموت، والحمدلله نحن بخير ونتمنى لجميع اللبنانيين الصحة والسلامة".