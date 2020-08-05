إحدى أوائل الثانوية بشمال سيناء: أسعى لدخول الطب وعلاج مرضى الأورام

التقت "الوطن" إحدى أوائل الثانوية العامة بشمال سيناء، وذلك بعد ظهور النتيجة.

وحصلت آية عماد حجاب على 99.2% علمي علوم، وهي أخت لشقيقين، أسيل تدرس رابعة كلية صيدلة، وإسلام فى الثالث الاعدادى، والدها موجه أول رياضيات بإدارة العريش التعليمية، ووالدتها تغريد زغلول المطرى موجه ثانوى عام.

فى البداية قالت آية "إنني أهدي نجاحي وتفوقي لأمي وأبي اللذين بذلا كامل الجهد من أجل توفير مناخ ملائم لى فى المذاكرة".

وأضاف آية: "أنا من النوعية التي تعودت النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا وأذاكر ما بين 8 إلى 10 ساعات يوميا، وكنت فعلا آخذ دروس وكان المدرسون يراجعون معى الحصص وكنت أركز كثيرا، وكان كل خوفى وقلقى أن يتم تأجيل الامتحانات بسبب جائحة كورونا، وهذا القلق الوحيد الذى كنت أخشاه

وقالت "آية": أمنية حياتي أن أصبح طبيبة أورام لأنني أتألم كثيرا حينما أرى مرضى الأورام يتألمون، فإنني قد كنت أقول لنفسي كثيرا إن وفقني الله لدخول كلية الطب، سوف أتخصص طبيبة أورام لأساعد مرضى السرطان بالمجان.

وأضافت: كان لديّ طموح أن أكون الأولى على الجمهورية ولكني راضية بما حدث لأن ما أسعى إليه هو دخول كلية الطب، ولن يكون عائقا أمامي أن أكون الأولى أو الثالثة أو غير ذلك، ما يهمني أنني أسير فى نفس الهدف الذى أخطط له.

وأوضحت: "أكثر ما كان يغضبني أنه كانت تأتي دقائق تحدث فيها حالات هرج ومرج وفوضى داخل اللجان، فإن هذا كان يشتت تفكيري"، وختمت قائلة: "نصيحتي للطلاب اجعل تركيزك فى أن تحقق الهدف الذى وضعته أمامك ولا تجعل الأشياء تربكك أو تسيطر على تفكيرك".