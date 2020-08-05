خروج 7 حالات شفاء من كورونا بحميات مطروح

نجحت مستشفى الحميات بمطروح فى رعاية مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وخرج من المستشفى 7 حالات تعافي.

وقال الدكتور مصطفى عبدالفتاح مدير عام مستشفى حميات مطروح، اليوم، إن عدد المرضى اللذين لايزالون محتجزين اثنين فقط بقسم العزل، وجميع الحالات خرجت بعد الشفاء التام والتعافي النهائي داخل المستشفى.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الوطن": أننا نتبع جميع الإجراءات الوقائية داخل المستشفى من خلال ارتداء الزي الطبي والماسكات والبدل الواقية، كما نجري أعمال النظافة والتعقيم على مدار الساعة داخل جميع أقسام المستشفى.

وأشار إلى أن قسم التحاليل يعمل على مدار 24 ساعة في إجراء تحاليل كورونا " pcr" لجميع مستشفيات مطروح من خلال فريق من الأطباء وفنيين التحاليل على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة.