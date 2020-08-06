"كانت عاوزه تجوزني غصب عني".. كواليس جريمة ابنة تخلصت من أمها بالإسماعيلية

في هدوء تام، اعترفت السيدة المتهمة بقتل أمها بـ8 طعنات بقرية "عين غصين" التابعة لمركز الإسماعيلية، أثناء مثولها أمام قاضي المعارضات، لنظر قرار تجديد حبسها على خلفية اتهامها بقتل أمها.

حضرت المتهمة وسط حراسة أمنية مشددة، وتم عرضها على المحكمة لتكشف عن تفاصيل الجريمة قائلة: "قتلتها.. كانت عايزة تجوزني غصب عني.. مسكت السكين وضربها لحد ما ماتت".

عقب تسجيل اعترافات المتهمة، أصدرت المحكمة قرارا بتجديد حبسها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت جهات التحقيق قد نسبت إلى المتهمة تهمة القتل العمد، واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليها، تمهيدا لإحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات.

قالت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، إن الجريمة المروعة وقعت داخل منزل ريفي بقرية "عين غصين"، التابعة لمركز الإسماعيلية، الابنة قتلت الأم بعدما حاولت إجبارها على الزواج بشاب، ورفضها العودة إلى طليقها وأبنائها الثلاثة، مما دفع الابنة المتهمة بارتكاب الجريمة البشعة، وبمجرد سماع الجيران استغاثة وصرخات الأم، أخطروا رجال المباحث الذين حضروا وتمكنوا من ضبط الابنة، واعترفت بتفاصيل الواقعة.

تفاصيل جريمة الابنة التي قتلت والدتها بدم بارد، طبقا لما ورد في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بدأت مع ورود بلاغ من سكان قرية عين غصين، بوجود مشاجرة بين سيدة وابنتها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث، إلى مكان البلاغ، وتبين أن الابنة في العقد الرابع من عمرها، وتحمل سكينا ملطخا بالدماء، وعُثر في صالة المنزل على جثة الأم 64 عاما، مصابة بعدة طعنات في الرقبة والصدر، وسط بركة من الدماء.

تفاصيل المعاينة والتحريات، أشارت إلى أن هناك بعثرة في محتويات المنزل، مما يشير إلى حدوث مشادة كلامية ومشاجرة بين الابنة المشتبه بارتكابها الجريمة، ووالدتها، وجرى التحفظ عليها، وتم اقيتاد الابنة إلى مركز الشرطة، وبدأت القوات في استجوابها، وجاء في محضر الشرطة أن الابنة اعترفت بتفاصيل الجريمة المروعة.. سجلت القوات ما جاء على لسان المتهمة، وجرى تحرير محضر، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وأصدرت النيابة قرارا بحبس المتهمة على ذمة التحقيق، بتهمة القتل العمد، ولا تزال التحقيقات مستمرة.