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طلاب الدبلومات الفنية بالمنوفية يواصلون اختبارات الدور الأول

كتب:

إبراهيم الديهي
06:38 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020
أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

يواصل اليوم طلبة الدبلومات الفنية بمختلف نوعياتها أداء اختبارات الدور الأول 2020 بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، أن جميع الاختبارات تؤدى وسط الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين باللجان في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال سويد إن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون يتواصل معه على مدار الساعة للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات باللجان وتوفير الهدوء والأمن بمحيط اللجان، مضيفا أن غرفة العمليات المحلية بالمديرية قامت صباح اليوم بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان على مستوى محافظة المنوفية وتوفير أدوات التعقيم وانتظام جميع الملاحظين والمراقبين باللجان.

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