عربية النواب: مصر لم تتأخر في المساهمة بتوفير احتياجات الجانب اللبناني

قال أحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إنّ مصر لم تتأخر لحظة واحدة في المساهمة بتوفير احتياجات الجانب اللبناني للمساعدة في تجاوز هذه الأزمة، وفي مقدمتها المستشفى الميداني في بيروت.

وأشار رسلان، إلى أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحرص على متابعة تطورات الأوضاع في لبنان أولا بأول، وإصدار تعليمات بتوجيه طائرات مساعدات طبية عاجلة، التي بدأت تجهيزها اليوم للتوجه إلى بيروت.

وأشاد بجهود السفير الدكتور ياسر علوي، سفير مصر في لبنان، وتفقده اليوم الأربعاء، المستشفى الميداني المصري في بيروت، لمتابعة عمله في استقبال الحالات المصابة وإسهامه في جهود إسعاف المصابين والمتضررين من حادث الانفجار الأليم الذي أصاب بيروت أمس الثلاثاء.