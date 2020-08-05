التجمع: ضعف التمويل وراء قلة عدد نوابنا في المجالس النيابية

قال المهندس أحمد شعبان، الأمين العام لحزب التجمع في الإسكندرية، مرشح الحزب في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ، إنّ قلة عدد نواب حزب التجمع بالمجالس النيابية يرجع بشكل أساسي إلى ضعف تمويل الحزب.

وأضاف شعبان، لـ"الوطن"، أنّ المرحلة تستدعي تكاتف جميع القوى السياسية لتخطى المرحلة الفارقة في عمر البلاد التي تواجه أعباء وتحديات على جميع المستويات، والترفع عن المصالح الحزبية الضيقة.

وتابع أنّ الحزب يشارك في انتخابات الشيوخ بـ3 مرشحين في القائمة الوطنية ومرشح على المقاعد الفردية نظرا لظروف المجلس الذي يحتاج لعدد من الخبراء وأصحاب الكفاءة العلمية.

وأكد شعبان أنّ الحزب يجهز من الآن لانتخابات مجلس النواب والتي ستكون مختلفة عن انتخابات مجلس الشيوخ، لأنها تحتاج إلى تحرك الحزب ببرنامج متكامل من خلال أعضائه الموجودين فى كل المحافظات.