حظك اليوم الخميس 6-8-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تشكل كل مجموعة من النجوم بُرجًا، وتمّت تسمية كل برج باسم محدد، ولكل برج صفات مختلفة عن الآخر، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بأن تتحرك بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. لا تستبق المشاكل وامضِ بثقة ولا تعلن خططك كي يحالفك الحظ.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الإعلامية ريهام سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك طاقة وقدرة على تنمية أعمالك وتحصل بسهولة على دعم الزملاء ورؤساء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

ما زال القمر في منزل الأصدقاء وقد تجمعك بالأحباب والأصدقاء أفكار ونشاطات وأوقات ممتعة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مهنيا قد يصيبك بالتشوش ومع ذلك تميل لدراسة مشروع يهمك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اقتران القمر ونبتون في وضع معاكس يطالبك بالتأني في إظهار انفعالاتك ولا تبالغ في حساسيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك اليوم مرنا وتستطيع أن تحقق فائدة ترجوها.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك منتهى السحر والجاذبية وتؤثر في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تحصل على مساعدات مفيدة في خطواتك القادمة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

اقتران القمر ونبتون يمنحك وقتا مناسبا للاقتراب ممن تحب ولاكتشاف أمور خافية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جينيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك قد يضع العراقيل في طريقك، لا تتسرع اليوم في إظهار غضبك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حافظ على هدوء أعصابك في علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك.. لا ترفض الحوار معه وكن متفهما ولا تسمح بالتدخل في شئونك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر يقترن بنبتون في منزل العمل والصحة ويجعلك ذلك تبدو نشيطا، ورغم الضغوط تحسن تنظيم وقتك وطاقتك وتنطلق بحماس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تبدو مستعدا للقيام بواجبك تجاه من حولك ويمكنك أن تؤثر في الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. يمكنك أن تتألق اليوم بكل نشاط وحيوية وتقوم بما عليك من واجب بكل حماس.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك للتعبير اليوم عما بداخلك من رومانسية ولكن بصورة عملية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجمة العالمية كاتي بيري، ويوافق تاريخ ميلادها 25 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر يقترن بنبتون في وضع معاكس.. وعليك ألا تدع مشاعر القلق تشتتك وتلهيك عن تركيزك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتجنب اليوم إثارة المواضيع الحساسة مع المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر يقترن بنبتون بمنزل العلاقات واليوم يساعدك ذلك على استعراض قدراتك ومواهبك بذكاء وتؤثر فيمن حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

قد يدفعك الفلك للخوض في جدال عائلي الهدف منه التعاون والتكامل.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك اليوم مشتتا ومن المهم أن تراجع خطواتك.. عموما لن تذهب جهودك هباءً إذا قمت بواجبك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تجعلك ساحرا وتساعدك على التأثير في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر يقترن بنبتون في برجك مما يجعلك لامعا ويعرف الناس قدرك ويفتتنون بسحرك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تتحدث اليوم بطلاقة وتلفت الأنظار وتتواصل مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت النجم العالمي جاستن بيبر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 مارس.