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المركز الإعلامي للكنيسة ينظم ورشا تدريبية للقيادة وصناعة الأفلام

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مصطفى رحومة:
05:51 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020
المركز الإعلامي للكنيسة ينظم ورش تدريب

المركز الإعلامي للكنيسة ينظم ورش تدريب

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تنظيم المركز الإعلامي للكنيسة بالتعاون مع جمعية الفن للتنمية، برنامج "قادة المستقبل"، الذي يشمل معسكر تدريبي يتضمن عددًا من الورش للشباب بين 18 و25 سنة.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، في بيان له، إن المعسكر التدريبي الذي ينعقد بين يومي 1 و6 سبتمبر المقبل، عبر الإنترنت، سيقدم ورشًا لتعليم مهارات القيادة، والتصوير، وكتابة السيناريو، والإخراج، والمونتاچ.

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