قنا تستعد لانتخابات "الشيوخ" بـ348 مركزا انتخابيا

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه يجرى الانتهاء من تجهيز 348 مركزًا انتخابيًا يضم 468 لجنة فرعية بمختلف مدن وقرى المحافظة، استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجرائها يومي 11 و12 أغسطس الجاري.

وأوضح "الداودي" أن محافظة قنا لديها 2 مليون و26 ألف و994 مواطن لهم حق الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، لافتًا إلى تكليف رؤساء المدن والقرى بالمرور على كافة المراكز الانتخابية، للتأكد من توفير مصادر الكهرباء والمياه والتهوية وتجهيز دورات المياه، ورفع كافة الإشغالات مع توفير عدد كاف من مقاعد الانتظار والكراسي المتحركة، وذلك للحد من التزاحم واحتواء المواطنين لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تيسير عملية التصويت عليهم.

وأضاف محافظ قنا، أنه سيتم الدفع بـ503 موظفين من العاملين بالوحدات المحلية لمعاونة أعضاء الهيئات القضائية في التنظيم والإشراف على عمليات الاقتراع داخل اللجان، مشيرًا الى أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال تطهير اللجان وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسؤولة عن أعمال التطهير.

وأكد محافظ قنا أنه سيتم متابعة سير الانتخابات على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المدن، للوقوف على الحالة العامة للجان، والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ والأزمات، وكذلك استقبال شكاوى المواطنين وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية.