مصر ترفض الملء الأحادي للسد الإثيوبي في 22 يوليو الماضي

في إطار الفعاليات المتعلقة بالتفاوض حول قواعد ملء و تشغيل السد الإثيوبي، أرسلت مصر، اليوم، خطابا إلى دولة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقى.

وتضمن الخطاب تأكيد رفض مصر الملء الأحادى الذى قامت به إثيوبي فى 22 يوليو 2020، وكذلك رفض ما ورد في الخطاب الأخير الموجّه من وزير المياه الإثيوبي إلى نظرائه فى مصر والسودان والمؤرخ بتاريخ 4 أغسطس 2020 والذى تضمن مقترحاً مخالفاً للتوجيه الصادر عن قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي فى 21 يوليو 2020 والتى أكدت على ضرورة التوصل الى اتفاق ملزم قانوناً وليس مجرد إرشادات وقواعد حول ملء سد النهضة.