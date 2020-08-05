الخدمات المقدمة من الشهر العقاري وأسعارها

في الفترة الماضية، ومع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، تأثرت الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية بالغلق التي فرضته الحكومة المصرية على بعض الجهات للحد من انتشار الفيروس، وكانت فرضت الحكومة رسم تنمية الموارد المالية للدولة، من بينها فرض 5 جنيهات على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري.

وتستعرض "الوطن" الخدمات التي جرى تفعيلها في مصلحة الشهر العقاري حتى الآن وأسعارها بعد الرسوم المقرره عليها، كالتالي:

- تأشير السجلات والمحررات: تبلغ قيمة التأشير على السجلات والمحررات 15 جنيهًا، لتصبح بعد الرسوم 20 جنيها.

- التوكيل الخاص بصرف المعاش: كانت تبلغ قيمة الرسم خمسة جنيهات، لتصبح 10 جنيهات بعد فرض الرسوم.

- إثبات التاريخ للمحررات: كانت تبلغ قيمة تأشير إثبات التاريخ 15 جنيها، وبعد تطبيق رسوم تنمية الموارد المالية 5 جنيهات أصبحت 20 جنيها.

- التصديق على الدفاتر التجارية: كانت تبلغ قيمة التصديق على الدفاتر 10 جنيهات، لتصبح 15 جنيها بعد فرض الرسوم.

- توثيق الشهادات: تبلغ قيمة رسم توثيق الشهادات 10 جنيهات عن الورقة الأولى من المحررات المطلوب توثيقها "الشهادات"، لتصبح قيمة الورقة الأولى 15 جنيها.

- التوكيل الخاص: تبلغ قيمة التوكيلات 15 جنيهًا عن كل إشهاد من الشهادات الحالة المدنية وكل توكيل من التوكيلات المتعلقة بها، لتصبح بعد الرسوم 20 جنيها.