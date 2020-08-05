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رفع 1813 طن مخلفات وقمامة بكفر الشيخ  

كتب:

سمر عبد الرحمن
06:41 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020
جانب من حملات النظافة بكفر الشيخ

جانب من حملات النظافة بكفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ، استمرار وتكثيف حملات النظافة، ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، وذلك بصفة دورية ويومية.

وقالت المحافظة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن جملة المخلفات التي رُفعت، اليوم الأربعاء، بلغت 1813 طناً بـ13 مركزًا ومدينة.

وأضافت المحافظة، في بيانها، أنه تم تفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، إضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة.

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