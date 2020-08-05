إحالة العاملين بـ5 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق بسبب "التزويغ"

أحال الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، العاملين بـ5 مراكز شباب بالمحافظة للتحقيق، لتغيبهم عن العمل.

جاء ذلك خلال مرور لجنة متابعة برئاسة محمد عبد العزيز، مدير إدارة خدمه المواطنين، وعضوية عبد العليم حماد من العاملين بالإدارة لمتابعة سير العمل بمراكز الشباب.

وشملت المتابعة مراكز شباب تابعة لإدارة الخانكة، حيث وجدت اللجنة مراكز شباب عرب الربعين، ووادي النيل، ومزرعة الجبل الأصفر، مغلقين، ومركز شباب كفر كفر عبيان مفتوحًا، ولا يوجد به أحد من العاملين نهائيًا، بينما وجدت مراكز شباب أبو زعبل، وشباب مدينة الخانكة، وعرب العليقات البحرية مفتوحين ويمارسون النشاط.

وفي إدارة شباب شبين القناطر، وجدت مراكز شباب عرب جهينة، وشباب عرب الصوالحة، وشباب منية شبين القناطر، وشباب الشوبكي، وشباب القلزم مفتوحين ويمارسون النشاط.

وفي إدارة شباب طوخ تابعت اللجنة مركز شباب عرب الغديري والذي وجد مغلقًا.

وأوصت اللجنة بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد مرض كورونا، والالتزام بتعليمات الوزارة فى هذا الشأن، والاهتمام بنظافة المراكز، وتغطية الأسلاك الكهربائية المكشوفة حفاظا على المترددين على المراكز.

وأمر الصبروط بإحالة العاملين بالمراكز المغلقة والمتغيبين عن العمل في أوقات العمل الرسمية للشئون القانونية للتحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط والالتزام داخل المراكز.