حظك اليوم الخميس 6-8-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك رجل برج الحمل شخصية نارية تقوده دائما للدفاع عن شريك حياته وحبه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بأن تتحرك بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. لا تستبق المشاكل وامضِ بثقة ولا تعلن خططك كي يحالفك الحظ.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الإعلامية ريهام سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.