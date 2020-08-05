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ربيع: استخدمنا الإرشاد عن بعد للتعامل مع السفن التي بها كورونا

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محمد عزالدين
07:49 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020
الفريق أسامة ربيع

الفريق أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه منذ بداية ظهور فيروس كورونا كنا أول من سيواجه هذا الخطر، نظرا لتعامل المرشدين والعمال مع السفن الأجنبية، فتم تجهيز أدواء وملابس الوقاية وأدوات التطهير، وكل المرشدين كانوا يرتدون الكمامة والقفازات.

وأضاف "ربيع" خلال لقاء ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، أنه جرى استخدام الإرشاد عن بعد لأول مرة في تاريخ القناة لعبور السفن التي على متنها إصابات فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك 16 نقطة مراقبة بطول القناة لمتابعة سير السفن.

وأوضح أنه كان يوجد حل آخر في التعامل مع السفن التي بها إصابات كورونا وهي منعها من العبور، ولكن لم نطبق هذا الحل لتكون رسالة للعالم بأن القناة لن تعطل أي سفينة ترغب في العبور.

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