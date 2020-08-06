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حظك اليوم الخميس 6-8-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الخميس 06 أغسطس 2020
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

الإخلاص والعطاء والحنان من أبرز المميزات التي يمتلكها مواليد برج السرطان، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي. 

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك اليوم مرنا وتستطيع أن تحقق فائدة ترجوها.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك منتهى السحر والجاذبية وتؤثر في الجنس الآخر. 

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

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