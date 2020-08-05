ماراثون كبير للسباق بالدراجات الهوائية: اللي عاوز يشارك يجيب عجلته

أعلنت وزارة الشباب والرياضة إقامة ماراثون كبير بالدراجات الهوائية لكل الأعمار والفئات من المواطنين، وذلك في تمام الساعة السابعة صباح يوم الجمعة المقبل من أمام استاد القاهرة.

ودعت الوزارة جميع المواطنين شباب وفتيات للمشاركة في الماراثون، الذي يقام تحت شعار "رياضتك مناعتك".

واشترطت الوزارة في الدعوة الموجهة أنه على الراغبين في المشاركة في الماراثون، أن يحضروا دراجاتهم الهوائية الخاصة للمشاركة بها في الماراثون.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الماراثون يُقام ضمن مجموعة الفعاليات الرياضية التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية، وفى إطار تنفيذ أحد محاور استراتيجية الوزارة المتمثل فى جعل الرياضة أسلوب حياة، وحث المواطنين على ممارسة الرياضة. مؤكدا على تبني الوزارة للمبادرات المختلفة فى جميع أنحاء الجمهورية الهادفة إلى نشر الرياضة داخل المجتمع بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، مشيراً إلى العمل من خلال عدة برامج ومشروعات على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة بين المواطنين؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بجعل الرياضة ركيزة أساسية فى حياة المواطن المصري لما لها من أهمية وأدوار إيجابية عديدة على النواحي البدنية والصحية.

ولفت د. صبحي إلى حرص الشباب على المشاركة فى الماراثونات الرياضية التى يتم تنفيذها فى مختلف المحافظات للتوعية بالحفاظ على الصحة العامة، مضيفاً إلى سعى الوزارة خلال الفترة المقبلة إلى نشر ماراثونات الدراجات الهوائية تأكيداً على أهمية استخدام الدراجات فى التنقل من مكان لآخر كوسيلة اقتصادية، وتأثيرها على النواحي البدنية وتحسين اللياقة البدنية لمستخدميها.