"كورونا" يتراجع فى 14 مستشفى بالمنيا.. وتعافى 14 بقنا

استمر تراجع الإصابات بفيروس كورونا فى المحافظات، تزامناً مع خروج المتعافين، عقب خضوعهم لبروتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة، وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.

ففى المنيا، أكدت مصادر طبية تراجع إصابات كورونا داخل المستشفيات الـ14 المخصصة لاستقبال حالات الاشتباه، فيما تعافت 14 حالة بمستشفى قنا العام بعد تلقيهم العلاج اللازم وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة، وأعلنت إدارة مستشفى كفر الشيخ الجامعى، خروج متعافيين اثنين، وبقاء 45 مصاباً داخل قسم العزل المخصص بالمستشفى.

وسجل معهد الكبد القومى التابع لجامعة المنوفية، صفر إصابات، وقال الدكتور هشام عبدالدايم، عميد المعهد، إن جميع المصابين خرجوا من العزل بعد تعافيهم، كما سجلت مستشفيات «سرس الليان، أشمون، وبركة السبع»، صفر إصابات، تزامناً مع إخلاء مستشفى شبين الكوم التعليمى.

وقال الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن 7 مستشفيات لم تستقبل أى إصابة بكورونا منذ 10 أيام، لافتاً إلى إعادة تطهير وتعقيم تلك المستشفيات للعودة للعمل فى الخدمة العلاجية، وأضاف أن مستشفى العزل بتمى الأمديد لم يعد به سوى مريض واحد فقط، وسجل صفر إصابات على مدار الأسبوع الماضى.

وأصيب الدكتور محمود حسين، مدير المستشفيات بمديرية الصحة فى بنى سويف، بفيروس كورونا المستجد، عقب ظهور الأعراض عليه، وخضع مدير المستشفيات للعزل المنزلى تحت إشراف طبى كامل من مديرية الصحة، فيما تعافى 14 شخصاً من الإصابة عقب احتجازهم داخل مستشفى الواسطى المركزى، بينهم 7 حالات تخطت أعمارهم 70 عاماً، بعد خضوعهم لبروتوكول علاجى تحت إشراف الدكتور كرم سعد، مدير المستشفى، فيما سجلت محافظة القليوبية 16 إصابة جديدة، علاوة على حالتين من مستشفيات من خارج المحافظة.