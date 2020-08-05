ربيع: 57 ألف وحدة بالإسماعيلية الجديدة لاستيعاب 300 ألف شخص

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مدينة الإسماعيلية الجديدة تتكون من 57 ألف وحدة سكنية لاستيعاب 300 ألف شخص، لافتا إلى أنه يوجد أكثر من 20 محورا للانتقال من شرق القناة لغربها والعكس، إذ يوجد 5 أنفاق حاليا لعبور السيارات في 12 دقيقة فقط.

وأضاف "ربيع" خلال لقاء ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، أنه يوجد 8 محاور أخرى متمثلة في المعديات، كما يوجد 5 كباري عائمة بطول القناة، إضافة لكوبري الفردان، موضحا أن مثل هذه المحاور من شأنها سهولة انتقال المواطنين والمستثمرين والبضائع للمدينة.

وأشار إلى أن هيئة قناة السويس اشترت عمارات سكنية بالمدينة لنقل بعض الإدارات والشركات للمدينة، كما سيتم تخصيص وحدات سكنية بالمدينة لأصحاب المعاشات من الهيئة.