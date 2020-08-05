مرشح "مستقبل وطن" بالجيزة: العمل العام وخدمة المواطنين لا تتوقف

قال عمر زايد، المرشح بنظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بالجيزة، إن العمل العام ليس به انقطاع، ولكن يجب على من يريد ذلك الاستمرار في التواصل مع المواطنين في كافة الأوقات: "فيه تواصل في جميع المناسبات والاستحقاقات اللي الدولة بتطلبها، وده اللي شجعني أدخل مجلس الشيوخ".

وأضاف "زايد"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن سعيه للانضمام لمجلس الشيوخ نابع من كونه ذو خبرة وتخصص كبير في الكثير من الأمور، موضحا أن التواصل مع المواطنين والصدق والإخلاص في العمل هي أدوات أي مرشح للنجاح في دخول مجلس الشيوخ.

وأكد أن لمجلس الشيوخ مهام معينه يقوم بها وليس تقديم الخدمات للمواطنين، ولكن يعد القبة الثانية لصياغة القوانين وإبداء الآراء في القوانين وما يتعلق بشؤون السيادة المصرية، مشيرا إلى أن نسبة حضور الناخبين بمجلس الشيوخ دائما ما تكون قليلة نوعا ما مقارنه باختيار مجلس النواب، بينما يجري عقد لقاءات محدودة مع أهالي المنطقة: "السوشيال ميديا لها دور في العصر الحديث ومؤثرة بشكل كبير".