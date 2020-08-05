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محمود مسلم

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في لبنان إلى 5417

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(أ.ش.أ)
10:23 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن حصيلة الإصابات الجديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" على مدى يومين بلغت في مجموعها 355 إصابة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 5417 حالة ثبتت من واقع الفحوص المخبرية "بي سي آر".

وأشارت الوزارة اللبنانية، في بيان، اليوم، إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 68 حالة، موضحة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 48 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 14470 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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