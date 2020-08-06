أروى تطمئن جمهورها بعد حادث بيروت: "ربنا نجانا"

طمأنت الإعلامية أروى جمهورها على صحتها بعد أن أنقذتها العناية الإلهية خلال تواجدها في حادث انفجار بيروت.

وقالت أروى لـ"الوطن"، "أشكر كل من حاول الاطمئنان علي وعلى صحتي بعد الانفجار.. أنا وعائلتي بخير الحمدلله ولكن الانفجار كان مرعبا.. بس الحمدلله ربنا نجانا رغم إنه حاسين إننا داخليا متنا".

ونشرت "أروى" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مقطع فيديو وهي تتجول بسيارتها في محيط الحادث، مُعلقة عليها قائلة: "تصويري من سيارتي لولا القدر وصديقتي تمسكت فيا كان ممكن كون عند الانفجار.. الحمد لله على كل شيء وأشكركم على دعواتكم و اطمئنانكم عليّا".

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها، ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.