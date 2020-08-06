ماجدة الرومي: عيون بيروت حزينة لأنهم مش تاركيننا بحالنا

قالت المطربة الكبيرة ماجدة الرومي، إن البعض لا يريد أن يقف لبنان على أرجله، "كل ما نقف على رجلينا تيجي ضربة جديدة، معجبة بالشعب اللبناني لحد الانبهار إن عنده الطاقة إنه يرجع ويقف على رجليه".

وأضافت الفنانة ماجدة الرومي خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، "عيون بيروت حزينة لأنهم مش تاركينا بحالنا مش تركيننا نعيش، ممنوع نعيش ونفرح ونعيد".

وتابعت: "نحن بدنا الحياة، مؤكد أنه فيه بالداخل خاينين، ومؤكد أن الانقسامات الداخلية مستوردة، لأن اللي ماتوا امبارح ناس من كل الطوائف، والمشكل بالمستوى الأعلى منا، أنا مش مؤمنة بلعبة الطوائف، نحن بيت واحد وعيلة واحدة".