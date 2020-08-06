طوارئ بالمحافظات استعدادا لـ"الشيوخ".. وجولات مكوكية للتأكد من جاهزية اللجان وضوابط "كورونا"

أعلنت أجهزة المحافظات حالة الطوارئ، ورفعت درجة الاستعداد القصوى، للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، يومى 11 و12 أغسطس الحالى، بتجهيز اللجان الانتخابية، والتأكد من الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا داخل اللجان، وكذلك التأكد من الاستعدادات اللوجيستية من أماكن للانتظار ومقاعد متحركة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة.

"القاهرة" تستعد بـ653 مقراً انتخابياً

ووجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بسرعة الانتهاء من تجهيزات المقار الانتخابية. وقال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، إنه «جارٍ تجهيز مقار اللجان، حيث تم الانتهاء من 631 مقراً انتخابياً من أصل 653 حتى الآن لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ».

وفى الجيزة، أكد المحافظ اللواء أحمد راشد، استعداد المحافظة للانتخابات بتشكيل غرفة عمليات بكافة الوحدات المحلية والمديريات والتنسيق مع الغرفة الرئيسية بمقر الديوان العام للمحافظة، والمتابعة الدورية لكل مسئول، وتشكيل فرق للعمل بصفه دورية على مدار الــ24 ساعة لسرعة التعامل مع أية مشكلات أو حالات طوارئ.

"قنا" بـ438

وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن أعمال تجهيز المقار الانتخابية قاربت على الانتهاء، مضيفاً أن «المحافظة تضم ما يزيد على مليونى مواطن لهم حق التصويت، ونجهز حالياً 438 مركزاً انتخابياً بها 468 لجنة فرعية فى مختلف المدن والقرى، استعداداً للانتخابات المقرر أن تجرى يومى 11 و12 أغسطس الحالى».

وأوضح المحافظ أنه تم تكليف رؤساء المدن والقرى بالمرور على المراكز الانتخابية للتأكد من جاهزيتها، وتوافر أعداد كافية من مقاعد الانتظار للحد من التزاحم، وسيتم الدفع بـ503 موظفين من العاملين فى الوحدات المحلية لمعاونة أعضاء الهيئات القضائية فى تنظيم التصويت، كما سنتخذ التدابير الاحترازية للحد من انتشار كورونا، بتطهير اللجان، مع استمرار متابعة سير الانتخابات على مدار الساعة، عبر غرفة العمليات المركزية فى ديوان عام المحافظة.

فيما أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الطوارئ فى جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، استعداداً للانتخابات، مشيراً إلى بدء حصر وتحديد ومتابعة الاستعدادات فى المقار الانتخابية المقرر افتتاحها فى مراكز الشباب والمدارس، والاطمئنان على جاهزيتها لإتمام العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بالمحافظة.

وطالب «الهجان» جميع المسئولين بالحياد فى التعامل مع المرشحين خلال الفترة المقبلة، ومتابعة مخالفات الدعاية، مؤكداً تطبيق قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بحظر التجمعات أو الاجتماعات أو المؤتمرات الانتخابية بسبب فيروس كورونا، مع منع الدعاية فى دور العبادة، والسماح بالدعاية من خلال شبكات التواصل، على أن يكون تعليق اللافتات بموافقة المحليات.

"الدقهلية" بـ783

كما أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، رفع درجة الاستعداد فى المحافظة لإنجاح العملية الانتخابية، مشيراً إلى تجهيز 783 مركزاً انتخابياً، و24 لجنة عامة، و1031 لجنة فرعية، استعداداً لاستقبال قرابة 4.5 مليون ناخب، مع اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بتطهير اللجان.

وعقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اجتماعاً موسعاً بحضور رؤساء الوحدات المحلية، ومديرى المديريات الخدمية، ومسئولى الشركات العامة، والمرافق، والمرور، والحماية المدنية، لتنسيق الجهود بينها بشأن تنظيم العملية الانتخابية، ومناقشة الاستعدادات لها، وتوافر وسائل النقل للتسهیل على المواطنين، وتحديد أماكن مناسبة للانتظار أمام مقار اللجان الانتخابية.

"الغربية" ترفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والحماية المدنية

وخلال اجتماع لمحافظ الغربية، الدكتور طارق رحمى، مع اللواء هانى مدحت، مدير الأمن، والعميد أحمد البلتاجى، مدير فرع الرقابة الإدارية، والعميد حازم الخولى، مدير فرع الأمن الوطنى، والعميد أيمن فكرى، المستشار العسكرى، واللواء مهندس شاكر يونس، السكرتير العام، طالب الجهات المعنية بتنظيم الانتخابات بأن تنسق الجهود بينها للتأكد من سلامة وجاهزية المقار الانتخابية، وتوافر الإضاءة، ومياه الشرب.

وأصدر محافظ الغربية توجيهات لوكيل وزارة الصحة ورئيس هيئة الإسعاف برفع الاستعدادات فى جميع المستشفيات، وتوفير سيارات إسعاف لخدمة الناخبين حال حدوث أى أحداث طارئة، ومراجعة الإجراءات الاحترازية، ومراعاة التباعد، واستمرار عمليات التطهير قبل وبعد العملية الانتخابية، وتوافر وسائل الحماية المدنية والوقاية من أخطار الحريق والمفرقعات.

وكثفت الأجهزة التنفيذية فى جنوب سيناء جهود تجهيز المقار الانتخابية، وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن «جميع المقار ستكون جاهزة تماماً فى الموعد المحدد، مع توفير أماكن مؤمنة لحفظ صناديق الاقتراع، وتطهير اللجان وفق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، وتوفير مولدات كهرباء احتياطية فى المراكز الانتخابية».

"سوهاج" تتخلص من القمامة والمخلفات بمحيط المدارس والتعامل مع السيارات المتوقفة

وأصدر اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، تعليمات صارمة بمعالجة أى أزمة بشكل عاجل، والتخلص من القمامة والمخلفات فى محيط المدارس، ورفع السيارات المتوقفة، إضافة لتكليف لجان المتابعة فى مجلس المدن والمحافظة بالمرور على اللجان للتأكد من جاهزيتها، وضمان تحقيق التباعد الاجتماعى وتوفير وسائل التعقيم.

وأعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن اتخاذ عدة إجراءات استعداداً لانتخابات مجلس الشيوخ، بينها إصدار تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية للانتهاء من الاستعدادات، ومراجعة المقار الانتخابية، والتأكد من صلاحيتها، مشدداً على ضرورة التأكد من «وجود حرم أمنى حول المقر الانتخابى، بما يتيح التأمين الكامل للجان، بالإضافة للتأكد من سلامة ومتانة النوافذ والأبواب، لضمان تأمين صناديق الاقتراع»، مشدداً على توفير سيارات حماية مدنية وإسعاف قرب المقار.

وتفقد ساحة شباب ناصر فى مدينة الزقازيق، للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الناخبين، مطالباً المواطنين بضرورة النزول للإدلاء بأصواتهم، لاستكمال الحياة النيابية، والمضى قدماً نحو تحقيق المزيد من التقدم.

"المنوفية" بـ515.. وغرف عمليات مركزية وفرعية للمتابعة

واستعدت محافظة المنوفية بتجهيز 515 مقراً انتخابياً، ولجنة عامة، و619 فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية 2 مليون و688 ألفاً و280 ناخباً للإدلاء بأصواتهم. ورفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى، وأكد المحافظ اللواء إبراهيم أبوليمون، أنه سيتم متابعة سير الانتخابات على مدار الساعة بغرفة العمليات المركزية، بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة والشرطة ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى فى حالات الطوارئ والأزمات، وكذا استقبال شكاوى المواطنين وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية.