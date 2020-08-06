فيديو.. تفاصيل ضبط محطة بنزين داخل منزل مخالف بالمنيا

كشف الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا تفاصيل ضبط محطة بنزين داخل منزل مخالف لأحد المواطنين.

وقال "أبوزيد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن المحافظة تقوم بمراقبة حركة البناء العشوائي عن طريق القمر الصناعي والذي يرصد التغيرات المكانية بشكل يومي ويلتقط صور للمناطق المختلفة ويرصد البناء العشوائي والمخالف وذلك بالتعاون مع هيئة المساحة العسكرية ووزارة التخطيط.

وأوضح أنه أثناء ذهابهم لضبط أحد مخالفات البناء اكتشفوا وجود محطة بنزين داخل أحد المنازل وضبطوا طلمبة ضخ وخزان سعته 5000 لتر وكميات كبيرة من المواد البترولية وذلك في قرية صفط الخمار.

ولفت "أبوزيد" إلى أنهم يحصلوا على المواد البترولية بشكل غير مشروع وأنهم لم يغادروا المكان حتى تم نقل المواد البترولية للحفاظ على سلامة المواطنين والقبض على المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية على حد قوله.