فيديو.. سفير مصر بلبنان: الجسر الجوي للمساعدات نقل مواد غذائية وطبية

قال السفير ياسر علوي، السفير المصري بلبنان، إنّ الطائرة الأولى بالجسر الجوي الخاص بالمساعدات المصرية للبنان بعد الانفجار الذي حدث في بيروت، وصلت إلى لبنان، وهي الدفعة الأولى من الجسر الجوي الذي سيكون على 4 مراحل.

وأوضح علوي أنّ المرحلة الأولى من الجسر الجوي، تضم مساعدات طبية، واليوم يصل منها 9 أطنان من المساعدات، والمرحلة الثانية عبارة عن مساعدات طبية وغذائية وأهمها الدقيق، وهو مهم للغاية، خاصة أنّ الانفجار دمّر صوامع تخزين القمح والمخزون الاستراتيجي من القمح، وتصنيع الخبز أصبح متضررا، مشيرا إلى أنّ المرحلة الثالثة عبارة عن أطقم طبية والمرحلة الرابعة هي إسهام لإعادة الإعمار.

وأضاف علوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أنّ المستشفى الميداني في بيروت نشأ من مبادرة مصرية أثناء العدوان على لبنان في 2006، وتوقف عن العمل فترة، وأُعيد افتتاحه في ديسمبر الماضي، وتعزز دوره أثناء أزمة الكورونا، إذ قدم العلاج مجانا لكل من يحتاجه من كل الجنسيات، وبعد التفجير بساعات بدأ المستشفى العمل على إنقاذ الضحايا والإسعافات الأولية.