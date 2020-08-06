%100 نسبة الاستجابة لشكاوى "الصحة" بأسوان

تابع الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، تقريرًا حول الإجراءات التي أُتخذت للتعامل مع شكاوى المواطنين التي وردت لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من قبل إدارة خدمة المواطنين بالمديرية.

وبلغ مؤشر إنجاز الشكاوى نسبة 100% من إجمالي الشكاوى الواردة في محافظة أسوان، وذلك خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو الماضي.

يذكر أنه يمكن إرسال الشكاوى عبر الموقع الخاص بالبوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة http://shakwa.eg، وكذلك الاتصال بالخط الساخن على رقم (16528).