انتشال جثة طالبة بالثانوية العامة انتحرت قفزا في النيل بالغربية

نجحت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية، في انتشال جثة طالبة بالثانوية العامة انتحرت عقب حصولها على مجموع سيئ، وذلك بعد سلسلة من المحاولات استمرت 3 أيام.

وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العميد أحمد العدروسي، مأمور مركز سمنود بورود إشارة لشرطة النجدة بانتحار فتاة قفزا من أعلى كوبري سمنود في نهر النيل.

ومن جانبها انتقلت القيادات الأمنية تحت رئاسة اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، والرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز سمنود، إلى موقع الحادث.

وكشفت التحريات الأمنية، أن طالبة بالصف الثالث الثانوي قفزت من أعلى الكوبري العلوي في نهر النيل، لمرورها بأزمة نفسية بعد حصولها على مجموع سيئ في الثانوية العامة.