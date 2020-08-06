تجهيز 489 مركزا و636 لجنة فرعية لانتخابات "الشيوخ" بأسيوط

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والأحياء لبحث ومناقشة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، والتي تقرر عقدها خلال يومي 11و12 أغسطس الجاري.

ووجه سعد برفع درجة الاستعداد لدى جميع الأجهزة سواء التنفيذية أو الأمنية على كافة المستويات، وفي جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء والمدن مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

حضر الاجتماع المهندس عمرو عبد العال، نائب المحافظ، واللواء الدكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي إدارة الأزمات بالمحافظة.

وقال محافظ أسيوط، إنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ بتجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية والعامة، مشيرًا إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا يدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 489 مركزا انتخابيا يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا.