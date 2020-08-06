فيديو.. ربيع يقارن بين إيرادات قناة السويس قبل 5 سنوات والآن

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هيئة قناة السويس حافظت على صدارة الممرات الملاحية بالعالم خلال أزمة فيروس كورونا فضل السياسية التسويقية التي اتبعتها القناة وحزمة من التخفيضات التي جهزتها القناة، حيث تم التخفيض من 24% لـ75% لناقلات الغاز العاملة بين الخليج الأمريكي والهند وشرق آسيا، وتخفيضات من 6% لـ17% لسفن الحاويات القادمة من شمال غرب أوروبا لجنوب شرق آسيا، بالإضافة لتخفيض من 50% لـ75% لسفن الحاويات القادمة من الساحل الأمريكي.

وأضاف ربيع خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالإسماعيلية بمناسبة مرور 5 أعوام على افتتاح القناة الجديدة أنه خلال العام 2019/2020 تم اجتذاب 3790 سفينة جديدة لم تكن تمر من قناة السويس وحمولات زائدة 273 مليون طن ونصف و810 ملايين دولار.

وأجرى ربيع مقارنة بين قناة السويس قبل القناة الجديدة وقناة السويس القديمة، قائلا إنه قبل افتتاح قناة السويس الجديدة كان عدد السفن التي مرت من القناة 86.6 سفينة، و4 مليارات و600 مليون طن بضائع و25 مليار و900 مليون دولار خلال 5 سنوات قبل قناة السويس الجديدة، ولكن بعد افتتاح قناة السويس الجديدة مرت 90 ألف سفينة و55 مليار.

وشدد ربيع على أن الهيئة تستهدف زيادة تلك الأرقام ومضاعفتها وتعمل الهيئة على ذلك وفقا لخطة إستراتيجية موضوعة، مشيرا إلى أن القناة شهدت مرور 81 سفينة في يوم واحد وهو أمر جيد للغاية ولكن حدث تقهقرا في أزمة فيروس كورونا، ولكن مستهدف خلال الفترة المقبلة مرور 95 سفينة وتحقيق دخل 10 مليارات دولار بدلا من 5 مليارات دولار.

واختتم ربيع كلمته قائلا: "إن هيئة قناة السويس تحتفل بهذه المناسبة ولايمكنها أن تغفل الجهود الكبيرة التي يقوم بها العاملون بالهيئة لضمان تحقيق الإنجازات التي تستهدفها لصالح الوطن وخالص الشكر والتقدير والعرفان لرؤساء الهيئة السابقين".