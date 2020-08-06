"الأهرام الكندية" تفتح باب الالتحاق لكلياتها التسع

أعلنت جامعة الأهرام الكندية، برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل، عن فتح باب تلقي رغبات الالتحاق رسميًا بكليات جامعة الأهرام الكندية التسع "طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، الهندسة، علوم الحاسبات، والتصميم والفنون الإبداعية، وإدارة الأعمال، والإعلام، اللغات والترجمة"، وذلك للعام الدراسي الجديد 2020/2021 وفقًا لاشتراطات مجلس الجامعات الخاصة لجميع طلاب شهادات الثانوية العامة المصرية والعربية، والثانوية الأجنبية المتقدمين لأداء الامتحانات لهذا العام، وقبول التحويلات من الجامعات الآخرى.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم اعتماد المصروفات الدراسية المقررة على الطلاب الجدد لمختلف كليات الجامعة بنظام الساعات المعتمدة، حيث بلغت مصروفات العام الدراسي الجديد، 105 آلاف لكلية طب الفم والأسنان للطالب المصري "10 آلاف دولار للوافدين العرب والأجانب"، و82 ألف للصيدلة "8000 دولار للوافدين"، و80 ألف للعلاج الطبيعي "8000 دولار للوافدين"، و53 ألف للهندسة "5300 دولار للوافدين"، و55 ألف للتصميم والفنون الإبداعية "6000 دولار للوافدين"، و48 ألف لعلوم الحاسبات والمعلومات "4200 دولار للوافدين"، و45 ألف للإعلام باللغة الإنجليزية "4000 دولار للوافدين"، و40 ألف لإعلام عربي، و45 ألف لإدارة الأعمال "4000 دولار للوافدين"، و40 ألف للغات والترجمة "3800 دولار للوافدين".

وأوضح إسماعيل أن على الطلاب الراغبين في الالتحاق بإحدى كليات الجامعة، التوجه إلى مقر الجامعة بمدينة 6 أكتوبر، لدفع رسوم التقديم وفتح الملف بالأوراق الرسمية، على أن يتم قبول الطلاب بالكليات وفقًا لاشتراطات مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، مع مراعاة الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعة المقرر من المجلس ونطام التنسيق الداخلي الذي يعطي الأولوية لقبول الطلاب الأعلى مجموعًا.