قوات إنفاذ القانون تزيل 10546 حالة تعد وتسترد 176 ألف فدان بالقاهرة

أزالت قوات إنفاذ القانون 10564 حالة تعدٍ ضمن أعمال الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة والتي أطلقتها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والاستراتيجية تنفيذا للقانون واسترداد حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أصول وممتلكات وأراضي الدولة.

أعمال الإزالة حسب تقرير غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية شملت 7422 حالة تعدٍ على أراضي بناء تم من خلالها استرداد نحو 2 مليون و145 ألف متر مربع منها 382 ألف متر مربع في محافظة القاهرة، كما قامت قوات إنفاذ القانون بإزالة 3124 حالة تعدٍ على أراضي زراعية مملوكة للدولة أسفرت عن استرداد أكثر من 176 ألف فدان.

وأكد التقرير الذي تلقته الأمانة الفنية للجنة العليا برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني أن قوات إنفاذ القانون تواصل أعمالها بالتعاون والتنسيق الكامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وكل الجهات المعنية وأن أعمال الإزالة تشمل كل المحافظات تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا بعدم التهاون مع ظاهرة التعدي على أراضي الدولة وتطبيق القانون على الجميع، وأشار التقرير إلى أن أولويات الإزالة تشمل الحالات التي لم يتم تقديم طلبات تقنين لها، وكذلك الحالات التي ثبت عدم جدية واضعي اليد عليها في سداد حق الدولة واستكمال إجراءات التقنين.

التقرير كشف أيضا تشديد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي للمحافظات باستكمال أعمال الإزالة لكل التعديات وفق المخطط المحدد من اللجنة العليا للموجة السادسة عشر والتي بدأت أعمالها في 8 يوليو الماضي والتصدي لأي محاولات لعودة التعدي مرة أخرى، والإزالة الفورية لأي حالات جديدة مع التأكيد على مسؤولية المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية في هذا الأمر.