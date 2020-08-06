الاحتلال يعتقل 23 في الضفة.. ويغلق مدخل مخيم بالخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة أمس واليوم، 23 فلسطينيًا من الضفة، وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، إنّ قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين من عدة بلدات وأنحاء في رام الله والبيرة، و6 فلسطينيين من الخليل و5 من نابلس بينهم فتية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إنّ قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين 2 من القدس، و3 من قلقيلية. كما أغلقت أمس الأول، مدخل مخيم الفوار الرئيسي جنوب الخليل، حيث أفاد شهود عيان بأنّ أعددا كبيرة من قوات الاحتلال انتشرت في محيط المخيم، وأغلقت البوابة الحديدية المقامة على المدخل الرئيسي للمخيم، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج من المخيم.

وهدمت سلطات الاحتلال، صباح اليوم، غرفة سكنية تأوي 15 مواطنا في منطقة واد اجحيش جنوب شرق يطا جنوب مدينة الخليل.

وصادق المجلس الوزاري لمتابعة شؤون كورونا في اسرائيل، أمس، على مخطط وزارة المواصلات بفتح الأجواء لاستئناف الرحلات الجوية بدءًا 16 من الشهر الحالي، كما صادق على إنهاء القيود المفروضة على عطل نهاية الأسبوع.

وتشمل التخفيفات السماح بفتح المحلات التجارية ومراكز التسوق ومرافق الترفيه في الحدائق العامة خلال عطل نهاية الأسبوع. إضافة للسماح بتنظيم أمسيات ثقافية في أماكن مفتوحة في المناطق الخضراء، حيث معدل الإصابات لا يزال منخفضًا.

هآرتس: كارثة بيروت قللت قدرة "حزب الله" للعمل ضد إسرائيل

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أنّ المؤسسة الأمنية قدّرت أنّ الكارثة التي وقعت في بيروت قلّلت بشكل كبير حافز وقدرة تنظيم حزب الله اللبناني للعمل ضد إسرائيل، مشيرة إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يقدّر الوضع بشأن تداعيات الانفجار على التوتر في المنطقة الشمالية، وهي المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أنّه في هذه المرحلة تم اتخاذ قرار بعدم تغيير انتشار الجيش في المنطقة، لكن مثل هذا القرار من شأنه أن يقابل تغييرا آخر غدًا.