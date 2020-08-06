تخصيص مقر دائم لهيئة قضايا الدولة بالدقهلية

وقع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مع الدكتور أبو بكر عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم، بروتوكولًا لتخصيص مقر ثابت لفرع الهيئة بالمنصورة، وذلك بالأدوار العليا بمبنى التدريب التابع للمحافظة بشارع الجيش.

وتضمن البروتوكول تخصيص الأدوار العلوية من السادس وحتى العاشر بالمبنى، لتكون فور استكماله مقرًا لفرع هيئة قضايا الدولة بالمنصورة بنظام نقل الإشراف الإداري بين أشخاص القانون العام.

ووفقًا للبروتوكول، سيتم تشكيل لجنه مشتركة برئاسة مديرية الإسكان والمرافق، للتوافق على الإنشاءات والتشطيبات للمبنى والذى يتم وفقا له التسليم النهائي.

وقال محافظ الدقهلية، إن توقيع هذا البروتوكول جاء في اطار حرص المحافظة على التعاون المثمر، وتيسير كافة السبل التي توفر للهيئة المقر اللائق بها وبما يمكنها من أداء دورها في الحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة الناجزة، مؤكدًا أن هذا الاتفاق تم وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.

حضر توقيع البروتوكول وفدا من هيئة قضا الدولة ضم المستشار حاتم عبد العال، أمين عام الهيئة، والمستشار إبراهيم عبد الخالق أمين المكتب الفني، والمستشار عبد الله غلاب بالمكتب الفني، والمستشار هلال الفوال عضو الهيئة، والمستشار مصباح عيد المستشار القانوني لمحافظة الدقهلية، والمهندسة سهير نعيم وكيل وزارة الإسكان والمرافق، وليد الشال مراقب عام حسابات المحافظة، وبدر السيد مدير التعاقدات بالديوان العام وسلوى جابر مدير عام التنمية الاقتصادية.