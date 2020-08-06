رئيس "سرفيس القاهرة": 90% من السائقين ملتزمون بالكمامة

قال اللواء عاطف غالي، رئيس مشروع السرفيس بالقاهرة، إنه سيجري إلزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامة داخل وسائل المواصلات، وتحديدا السرفيس والميكروباص حفاظا على سلامتهم واتباعا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف غالي لـ"الوطن"، أنه يجري منع دخول أو خروج أي سيارة من الموقف دون التزام السائق بارتداء الكمامة، لافتا إلى وجود نسبة التزام بين السائقين تصل لـ90%، وبين الركاب تتعدى 80%.

وأشار إلى أنه يجري التنبيه على السائقين باتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وعدم التهاون في ارتداء الكمامة، لافتا إلى أن عقوبة عدم ارتداء السائق للكمامة تصل إلى سحب الرخصة وغرامة مالية.