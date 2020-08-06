توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حار رطب نهارا وأمطار غزيرة ورعدية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ متوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة والوجه البحري، لطيف ليلا مع وجود كثافة في الشبورة المائية صباحا، شديد الحرارة على سلاسل جبال البحر الاحمر وسيناء وشمال الصعيد، مع تساقط أمطار على جنوب الصعيد، تكون غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة من أقصى الجنوب، والرياح معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس الجمعة 7 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 30.

طقس السبت 8 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44، والصغرى 31.

طقس الأحد 9 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44، والصغرى 32.