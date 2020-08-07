حظك اليوم الجمعة 7-8-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل صاحب عاطفة مشتعلة ومتوقده، كما أنّ لديه قدره على اتخاذ القرارات السريعة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

ما زال الوضع الفلكي دقيقا.. وعليك أن تنتبه اليوم لصحتك ولا تعط الثقة إلا بعد دراسة وتمحيص.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر ويطالبك ذلك بتنظيم أفكارك ومشاعرك وتجنب الحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الممثل قصي خولي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.