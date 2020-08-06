"مصنعي السيارات": السوق المصرية تتميز بالأمن ومستعدة لعودة النشاط

شهدت سوق السيارات خلال الآونة الأخيرة ركودا كبيرا في عمليات البيع والشراء بسبب فيروس كورونا المستجد، كما شهد تأخر ظهور الطرازات الجديدة لسنة 2021 والتي من المقرر بدء ظهورها مع بداية شهر يونيو من كل عام.

وفي هذا الصدد قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات لـ"الوطن"، إن تأخر ظهور السيارات الجديدة أمر طبيعي في ظل انتشار وباء كورونا المستجد كما أن السوق شهدت حالة ركود شديدة بسبب التوقف شبه الكامل للبيع.

وأضاف أن السوق المصرية من المتوقع أن تشهد عودة قريبة بعد فتح الأسواق في كافة المجالات في مصر وانخفاض أعداد الإصابة، كما أن السوق المصرية تتميز بتوفر الأمن داخلها وهو ما سيساعد على عودة حركة البيع والشراء مرة أخرى.