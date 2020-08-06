"البريد" تتعاقد على صيانة 772 مكتبا بـ 105 ملايين جنيه

تعاقدت الهيئة القومية للبريد، بالأمر المباشر، مع شركة ستاندر لإدارة المنشآت، للقيام بأعمال الصيانة "اعتيادية- وقائية- تخصصية" لعدد 772 مكتب بريد، مقابل 105.606 مليون جنيه لمدة عام بداية من 1/5/2020 وحتى 30/4/2021.

وبحسب المستند الذى حصلت "الوطن" على صورة منه فإن العرض تم تقديمه بتاريخ 6/4/2020، وتضمن قيمة صيانة المكتب الواحد شهريا حوالى 10 آلاف جنيه.

ونص أمر الإسناد على أنه "بالإشارة إلى العرض المقدم منكم بتاريخ 6/4/2020، بشأن القيام به صيانة مكاتب البريد التابعة لقطاعات (القاهرة- الجيزة والفيوم- شمال، غرب الدلتا- وسط شرق الدلتا- الوجه القبلي) وكذا ما انتهى إليه محضر المفاوضات الذي تم بحضور المختصين عن شركتكم بتاريخ 7/4/2020، رجاء الإحاطة بأن الهيئة القومية للبريد، قد وافقت على التعاقد معكم "بالأمرالمباشر" للقيام بأعمال الصيانة "اعتيادية- وقائية- تخصصي" لعدد 772 مكتب بريد، وكذا إدارة عقود الصيانة مع الوكلاء لمراكز الخدمات البريدية التي تم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها على مستوى الجمهورية وذلك لمدة عام.

وطبقا للأسعار فإن قيمة صيانة المكتب الواحد تقدر بنحو 10 آلاف جنيه شهريا، بإجمالى 105 ملايين و606 آلاف جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة التى تبلغ نحو 12 مليونا و970 ألف جنيه تقريبا.

وبحسب المستند فإن الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة وكل الضرائب والرسوم الأخرى المقرر، وكذا مرتبات الأفراد والانتقالات والرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينات والزي الرسمي المميز الخاص بالأفراد وغسله ونظافته وبدل الراحة وبدل الانتقالات والأدوات والمعدات التدريب لفريق العمل.

وتعتبر مدة التعاقد عام اعتبارا من 2/5/2020 حتى 30/4/2021، ويتم تسليم جميع المكاتب طبقا لبرنامج زمني يتم اعتماده من المهندس رئيس محور الشؤون الهندسية، بحد أقصى خلال شهر من تاريخ بداية التعاقد.

ومن ضمن الشروط أيضا: "المكاتب المدرجة ببيان التعاقد لعدد 772 مكتب بريد، قابلة للزيادة طبقا للاحتياجات الهيئة، والمواقع اللي تم إضافتها للتعاقد تكون بنفس الشروط والمواصفات والأسعار المتعاقد عليها.

وللهيئة الحق في تجديد التعاقد لمدة أخرى بنفس الزيادة الثانوية المتفق عليها بواقع 8% تبدأ من السنة الثانية للتعاقد.

وألزمت هيئة البريد شركة ستاندرد، بتقديم بيان بأسعار قطع الغيار والمستهلكات خلال الربع الأول من التعاقد على أن يتم دراستها بمعرفه محور الشؤون الهندسية ويتم البت فيها والعرض بما تنتهي الية الدراسة على السلطة المختصة لأعتمادها مع ثبات الاسعار لمدة سنة.

وتابع المستند :" قيامكم بأعمال الصيانة وفقا لنطاق الأعمال المحددة بمقايسة محور الشؤون الهندسية طبقا للآتى :" إتمام كل أنشطة الصيانة الوقائية اللازمة في وقتها المناسب، والاستجابة السريعة إلى أي أعمال صيانة تصحيحية، يتم طلبها طبقا لما يلي:" اعمال الكهرباء، تشغيل ومتابعته كامل المنظومة الكهربائية، الابواب،و سخانات المياة و كافه اعمال الصيانه اللازمة لمنظومه الكهرباء".

فيا حصلت "الوطن" على مستند اخر يؤكد على:" التنبيه على رؤساء القطاعات المختلفة بتكليف مديرو الصيانة وفنيون الصيانة الموجودين بالقطاعات والمناطق البريدية بالمتابعة الجديدة لاعمال شركة ستناندرد اثناء عمل الصيانة".